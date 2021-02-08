2021/02/08 | 15:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يواجه فريق يوفنتوس خطرًا بفقدان عشرة من لاعبيه في نهائي كأس إيطاليا في حال التأهل وتخطي فريق إنتر.ويلاقي يوفنتوس غدًا الثلاثاء فريق إنتر ميلان في إياب نصف نهائي بطولة الكأس بعد فوز يوفنتوس الأسبوع الماضي في الذهاب 2-1.ويواجه 10 من لاعبي يوفنتوس على رأسهم هداف الفريق كريستيانو رونالدو خطر الغياب عن النهائي إن حصلوا على بطاقة صفراء.ونشرت صحيفة “توتو سبورت” قائمة بلاعبي يوفنتوس المهددين بالإيقاف لو حصلوا على بطاقة صفراء غدا؛ واللاعبون هم “كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا، فيديريكو كييزا، رودريجو بينتانكور، ماتياس دي ليخت، ديميرال، آرثر ميلو، أدريان رابيو، فيدريكو بيرنارديسكي، وأليكس ساندور”.وسيواجه الفائز من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين على رأسهم رونالدو عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين على رأسهم رونالدو) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين على رأسهم رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).