تأكيد نيابي: الوجبة الأولى من لقاح

2021/02/08 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الاثنين، أن الوجبة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي ستصل إلى العراق نهاية الشهر الحالي.

وقال خلاطي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تعمل بشكل متواصل ومستمر مع الشركات المنتجة من أجل تأمين اللقاح، كما عملت على تنويع مصادر الحصول على اللقاح الخاصة بفيروس كورونا".

وأضاف أن "الصحة وقعت العديد من عقود التجهيز ومنها مليون و500 الف جرعة مع شركة فايزر، والتي ستصل الوجبة الأولى منه نهاية الشهر الحالي".

وبين أن "ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددا، مقلق بشكل كبير بالنسبة لنا، بالتالي ندعو المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الوزارة وتطبيق التباعد الاجتماعي".

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، نقلاً عن التلفزيون العراقي الرسمي في وقت سابق، إن "العراق سيتسلم الدفعة الأولى من اللقاحات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة".

وأضاف، أن "الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تقدر بثلاثة ملايين جرعة".

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