بالوثيقة.. مجلس الوزراء يكلف علاء عبود بمنصب وكيل وزارة العمل

2021/02/08 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدور أمر بتكليف علاء عبود سعيد بمنصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وأفادت وثيقة صادرة عن الأمانة بتاريخ 2 شباط وحصلت عليها (بغداد اليوم)، بأن "رئيس مجلس الوزراء وافق على تكليف علاء عبود سعيد مصاول بمنصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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