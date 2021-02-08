خلاف حاد بين الرئيس (المنتظر) لنادي الطلبة ولاعب دولي بشأن ملف النادي المجهول

2021/02/08 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من الوحدة التدريبية لفريق الطلبة بكرة القدم اليوم الاثنين ( 8 شباط 2021)، إن خلافا حاداً حدث مابين رئيس نادي الطلبة (المنتظر) صباح الكناني وعضو الهيأة العامة في النادي ولاعب المنتخب السابق باسم عباس بشأن ملف النادي المجهول.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" الكناني حضر في أول وحدة تدريبية للفريق في ملعب الجادرية، بعد إتفاقه أمس الاحد بإستلام ملف الطلبة بدلاً من رئيس النادي علاء كاظم شرط أن يدفع الكناني (400) مليون دينار عراقي كديون مترتبة على النادي لكاظم".

وأضاف،" وبعد أن التقى الكناني بالفريق قبل الوحدة التدريبية وطالبهم بإعادة ألق الفريق بمنافسات دوري الكرة الممتاز بعد النتائج السلبية في المنافسة، أنهى الكناني حديثه متجاهلا باسم عباس في الحديث بعد نهاية المحاضرة، مما أغضب الاخير".

وبين،" باسم عباس بدوره لجأ لجمهور النادي المتواجد في الوحدة التدريبية واشتكى لهم تصرف الكناني، مؤكداً للجمهور بأنه الوحيد من إستطاع كشف فساد رئيس النادي السابق ولديه القابلية في قلب الموازنة".

وزاد،" الجمهور تدخل لتخفيف الاحتقان داخل الملعب مابين الكناني وباسم عباس وبالفعل نجح الجمهور بمسعاه".

يشار الى أن هناك ملفات فساد كان قد كشف عنها باسم عباس ضد رئيس النادي علاء كاظم.

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