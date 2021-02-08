محافظ بغداد : ملتزمون بتسديد مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية

2021/02/08 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، التزام المحافظة بتسديد جميع مستحقات الشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع في العاصمة.وقال المحافظ خلال ترؤسه اجتماعا ضم عددا من المقاولين بحضور رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، إن "شركات المقاولات هم اللبنة الاساسية في البناء والاعمار، وان محافظة بغداد ملتزمة بتسديد ما بذمتها من اموال لأصحاب الشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع الخدمية في العاصمة"، مشددا على "ضرورة انصاف جميع الشركات التي تعرضت الى الضرر بأموالها ومعداتها، نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية، او توقف العمل بالمشروع، الامر الذي تطلب تسريع عجلة العمل وانجاز المشاريع الخدمية بالصورة الصحيحة".واشار العطا، الى "وجود مشاكل، ومعوقات صعبة، كانت تواجه اصحاب الشركات، عملت الحكومة المحلية على تذليلها"، لافتا الى "الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للكشف عن العقبات التي تواجه اصحاب الشركات، من اجل الارتقاء بمستوى العمل في تنفيذ المشاريع".من جانبه، اكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، ان "الاجتماع خلص بتوصيات مهمة منها تذليل الصعاب التي تواجه عمل الشركات، سيما المشاريع القديمة والمتلكئة، ومشاريع بناء المدارس، ودراسة الكشوفات المتأخرة"، داعيا جميع اصحاب الشركات والمقاولين الى "الاستمرار بالعمل، وانجاز المشاريع المحالة لهم، بالسرعة والمواصفات المحددة، من اجل الارتقاء ببناء العاصمة بغداد"./انتهى7

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