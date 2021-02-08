مدرب الحدود: مباراة الطلبة صراع مراكز في لائحة الترتيب

2021/02/08 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أوضح مدرب الحدود مظفر جبار أن مباراة الغد أمام الطلبة في الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز تعد صراع مراكز في لائحة الترتيب.وقال جبار للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن المباراة ستكون مهمة للطرفين لتساوي رصيد الفريقين من النقاط عند النقطة 15 وبالتالي المباراة تعد بنقاط مضاعفة لأن الحصاد سيكون الفارق مع المنافس وبالتالي نسعى لحصد نقاط المواجهة لاسيما وأن المباراة في ملعبنا.وبين أن فريق الطلبة فريق كبير رغم الظروف التي يمر بها وعلينا الدخول للمباراة ونعرف جيدا أن المنافس فريق كبير قادر على استعادة توازنه في أي لحظة، لافتا أن الأهم في المباراة تعطيل الطلبة ونخرج بنتيجة إيجابية وعدم منحه الفرصة بالابتعاد عنا في لائحة الترتيب.وأشار إلى أن فريق الحدود يمر بحالة جيدة من الاستقرار بعد عودة اللاعبين المصابين واكتمال صفوف الفريق وبالتالي سندخل بكامل أوراقنا للخروج من المباراة بنتيجة طيبة.يشار إلى أن الحدود يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة فيما يحتل الطلبة المركز التاسع عشر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الحدود./انتهى

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