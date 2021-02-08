كاروان حاجي: مهرجان كلاويز من المهرجانات المميزة في كوردستان

2021/02/08 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاروان حاجي اكاديمي حصل على الماجستير عن اطروحة له بعنوان (السيرة الذاتية في الحوار الأدبي)، ليعتبر نموذجا في الاصرار على المضي قدما بمستقبل مشرق رغم ما تعيشه البلاد من ازمات اقتصادية وسياسية ويعاني الطلبة من صعوبات في مراحلهم الدراسية.

يقول كاروان حاجي لـ PUKmedia، كما يعلم الجميع كل عمل يحتاج الى بذل جهود واتعاب كثيرة، وانا بدأت مراحل دراستي الحكومية الى جانب الدراسة الاسلامية انا اسميها دراسة متوازنه حيث درست في الحجرة الإسلامية وانا في سن الـ (13) لغرض الحصول على علوم الدين واللغة العربية بشكل جيد ولهذا السبب اكملت الدراسة الاسلامية في العراق وايران ثم تم قبولي في قسم اللغة العربية في جامعة صلاح الدين وبعد اكمال المراحل الدراسية توجهت إلى تركيا للدراسة، وحصلت على شهادة الماجستير للعصر العربي في تركيا.

وعن رسالته تابع قائلا: هي بعنوان (السيرة الذاتية في الحوار الأدبي) طبعت مرتين الاولى في مطبعة (شرفات) في الموصل، والثانية بمطبعة غيدا في الاردن ولدى ثلاث مجموعات شعرية كوردية جاهزة للطبع بالاضافة الى مجموعة من البحوث والتحقيقات الادبية، وانا حاليا بصدد الاستعداد لاكمال الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه حول (الادب المقارن).

وعن مشاركاته أكد أنه سبق وان شارك في مهرجان (كلاويز) الشعري في محافظة السليمانية، وقمت بإلقاء قصائد من دواويني بالمناسبة مشاركا بالمهرجان الذي يعتبر من المهرجانات المتميزة على مستوى كوردستان، مضيفا بانه مواضب على دراساته الأكاديمية فضلا عن ذلك مستمر بالمطالعة والتأليف، لأن الطموح المعرفي لا حدود له.

PUKmedia / روند عبدالكريم

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