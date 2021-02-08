السلطة الفلسطينية تدعو بغداد للاشراف على الانتخابات التشريعية

2021/02/08 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع السفير الفلسطيني لدى العراق احمد عقل العلاقات بين الجانبين، فيما وجه السفير الفلسيطيني دعوة لمجلس النواب للاشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وحسب بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، فإن الكعبي دعا الى "ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يُسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية اواصر التعاون بين البلدين"، مشيرا الى ان "العراق عازم على وضع اسس متينة على مستوى العلاقات مع كل الشعوب العربية ، سيما الشعب الفلسطيني في مسارها الصحيح".

من جانبه قدم السفير الفلسطيني دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس النواب بخصوص مشاركة مجلس النواب العراقي للأشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

PUKmedia / إعلام مجلس النواب

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