التربية تُوضح آلية امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021

2021/02/08 | 16:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجهت وزارة التربية، الاثنين، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات الالتزام بالتعليم...

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