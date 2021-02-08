محافظة عراقية تقلص الدوام الرسمي الى النصف

2021/02/08 | 16:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الازمة في محافظة ميسان، الاثنين، تقليص نسبة دوام الموظفين في الدوائر الرسمية الحكومية الى 50% لغاية نهاية شهر شباط، مستجدات الموقف الوبائي في العراق ولمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا".

وذكرت الخلية في بيان، اليوم (8 شباط 2021)، انه "تقرر تخفيض نسبة دوام الموظفين في الدوائر الحكومية الى 50% لغاية نهاية الشهر الجاري، مع الزام الموظفين بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية والسرعة في إنجاز معاملات المراجعين".

واضافت، ان "القرارات وجهت الجهات الأمنية بمنع التجمعات بشكل عام والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مع متابعة عمل المولات والاسواق التجارية والمطاعم فيما يخص التزامهم بالاجراءات الوقائية وغلق المخالفين الى جانب منع اقامة الفعاليات الاجتماعية (مجالس العزاء او اي مراسيم لمناسبات اخرى) التي توجب حدوث تجمعات بشرية".

واوضحت، ان "اللجنة شددت على مديرية منفذ الشيب الحدودي الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الدخول والخروج مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية، فيما وجهت مديرية شرطة المحافظة بمتابعة السيطرات الداخلية والخارجية والتشديد على ارتداء الكمامات لمنتسبي السيطرات واتباع اقصى درجات الوقاية ومحاسبة المقصرين".

واهابت اللجنة بالمواطنين "الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الافراد حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم من خلال ارتداء الكمامات في الاماكن العامة واثناء مراجعة الدوائر الحكومية".

ا.ح

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