الصناعات الكهربائية يعبر عقبة اربيل في ممتاز الكرة

2021/02/08 | 16:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

نجح فريق الصناعات الكهربائية في تحقيق الفوز على ضيفه اربيل بهدفين دون رد.

واقيمت المباراة على ملعب الصناعة في بغداد في افتتاح مباريات الاسبوع الثامن عشر من البطولة.

واستطاع اللاعب مصفى محمود في تسجيل ثنائية فريقه من ركلتي جزاء في الدقيقتين 50 و89.

بهذا الفوز وصل الصناعات الى النقطة 14 في المركز الـ20، فيما توقف اربيل عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.



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