خبير اقتصادي: اكثر من 5 الاف درجة عليا بالموازنة وغياب تفصيلات الوزراء والنواب

2021/02/08 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، عن وجود اكثر من 5 الاف درجة عليا ومخصصاتهم قد ذكرت في موازنة 2021، في وقت خلت الموازنة من تفاصيل رواتب الدرجات الخاصة ممن هم بدرجة وزير ونائب.

وقال المرسومي لـ/المعلومة/ ان “الموازنة في العديد من الفقرات تدمج في شرحها الدرجات العليا والتي تشمل المدراء العامون ووكلاء الوزراء ومن بدرجتهم والدرجات الخاصة وتشمل الوزراء والنواب وممن بدرجتهم”.

واضاف انه “في التفصيلات ذكرت الموازنة الدرجات العليا والبالغ عددهم 5041 بدرجة مدير عام ووكيل وزير وممن بدرجتهم وشرح عن رواتبهم واعدادهم”.

واوضح المرسومي ان “الموازنة لم تتطرق الى تفصيلات الدرجات الخاصة بالوزراء والنواب ومن بدرجتهم لا الاعداد والجداول”، مبينا ان “غياب التفصيلات يثير الكثير من التساؤلات”.انتهى25و

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