اعتقال 15 'داعشياً' وضبط سيارة مفخخة في نينوى

2021/02/08 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 15 عنصراً من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من نينوى، فيما عثرت القوات الأمنية على عجلة مفخخة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المعتقلين هم من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش وكانوا يعملون فيما يسمى بـقاطع دجلة، وديوان الجند، والمعسكرات العامة، وفرقتي الفرقان والبيلاوي، والشرطة الإسلامية، تحت كنى واسماء مختلفة".

وبينت أن "أحد المعتقلين مكنى بابو انس وهو انتحاري انغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين، وآخر مكنى ابو قتادة يعمل في قاطع تل عبطة، وابو البراء في الهندسة العسكرية"، مشيرة الى انه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لداعش واشتركوا بعدة عمليات ضد القوات الامنية والمدنيين قبل عمليات التحرير".

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر امني في نينوى، بأن "الاجهزة الامنية عثرت على عجلة مفخخة من المخلفات الحربية لداعش تحت انقاض منزل مقصوف في حي الكندي بالجانب الايسر من مدينة الموصل".

وأضاف أن "صاحب المنزل عاد ليرفع الانقاض ويرمم منزله وعثر على عجلة مفخخة تحت الانقاض"، مشيرا الى ان "الجهد الهندسي يعمل حالياً على تفكيكها ورفعها من المنزل".

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