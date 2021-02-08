​اعتقال عنصرين من 'داعش' في نينوى

2021/02/08 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على عنصرين من عصابات "داعش" في الموصل.

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على ( اثنين ) من عناصر عصابات داعش الارهابية احدهم الإرهابي ( ع م ح ا ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( عسكر / صلاح الدين ) والاخر ( ا غ ح م ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واشار البيان إلى أنه "تم القبض عليهما في منطقة ( حي الملايين ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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