"تسلا" تشتري 1.5مليار دولار من البيتكوين..والعملة المشفرة تقفز أعلى 42ألفاً

2021/02/08 | 16:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتجاوز مستوى 42 ألف دولار، بعد إعلان شركة "تسلا" بشراء العملة المشفرة.

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