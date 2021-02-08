2021/02/08 | 16:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط ارتفاعها لأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز خام "برنت" مستوى 60 دولاراً لأول مرة في عام.

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