2021/02/08 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عتابا الى البيت الشيعي، مؤكدا ان العراق لا يحكم بالأغلبية بل بالتوافق، فيما أشار الى ان ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء تم بدعم من شخصين.وقال زيباري في لقاء تلفزيوني تابعه “النور نيوزز”، ان “ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء تم بدعم من شخصين قبل ان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري يعاتب البيت الشيعي: ترشيح الكاظمي تم بدعم من شخصين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيباري يعاتب البيت الشيعي: ترشيح الكاظمي تم بدعم من شخصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).