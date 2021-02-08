العراق يأمن حدوده مع سوريا بالمراقبة الإلكترونية

2021/02/08 | 16:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوات البرية العراقية، الفريق الركن قاسم محمد صالح، اليوم الاثنين، وجود جهود كبيرة لتطوير أمن الحدود مع سوريا من خلال الخنادق والأسلاك الشا...

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