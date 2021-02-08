اللجنة المالية النيابية: إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين فور إقرار موازنة 2021

2021/02/08 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن خبر سار للموظفين في موازنة 2021.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب إنه "سيتم إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين فور إقرار موازنة 2021".

ويوم أمس ، نشرت (بغداد اليوم)، أهم الفقرات المضافة إلى الموزانة المالية العامة لسنة 2021 بتعديلات اللجنة المالية النيابية التي عقدت 43 اجتماعاً واستضافت اكثر من 300 شخصية حكومية لإنجاز هذه التعديلات.

النقاط المضافة

1_ الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

2_ تخصيص المبالغ المالية الكاملة للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر.

3_ تضمين تخصيصات المشمولين قرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين.

4_ إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وإعادتهم إلى الخدمة.

5_ شمول ومباشرة خريجي المهن الصحية والطبية (وباقي الاختصاصات الصحية والعلوميين) بالتعيين والبالغ عددها 68 الف درجة وظيفية.

6_ تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية.

7_ توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم سابقاً.

8_ إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية في وزارة الصحة.

9_ إضافة حشد الدفاع على هيئة الحشد الشعبي بعد اختيار المعايير وزيادة التخصيصات المالية.

10_ تضمين مستحقات الفلاحين وأخرى تتعلق بالقطاع الصناعي.

11_ مضاعفة تخصيصات البترودولار إلى (واحد تريليون دينار).

12_ زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع تخصيصاتها والمبالغ الممنوحة لها.

13_ إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط.

ويشار إلى أن المباحثات مستمرة بشأن الفاحصين في وزارتي الدفاع والداخلية.

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