وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4615)‏

2021/02/08 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4615)،والذي تضمن عدداً من ‏القوانين التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية .‏وقالت مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر محمود ‏إن" العدد تضمن صدور تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن ‏الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول رقم ‏‏(25) لسنة 2020 ، بالاضافة الى صدور قانون انضمام ‏جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل ‏لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة ‏الملاحة البحرية لعام 1988 رقم (26) لسنة 2020" .‏وأضافت المدير العام إن " العدد تضمن أيضاً صدور قانون ‏انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة ‏الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة رقم (27) لسنة ‏‏2020 ، اضافة الى صدور قانون انضمام جمهورية ‏العراق الى اتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون ‏في ميدان التلوث الزيتي (‏OPRC90‎‏) لسنة 1990 رقم ‏‏(28) لسنة 2020 ".‏/انتهى ح

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