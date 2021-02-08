الإعلان رسمياً عن برنامج زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق

2021/02/08 | 16:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت الفاتيكان، الاثنين، برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، والمقرر لها من الخامس وحتى الثامن من آذار 2021، مؤكدة انه سيزور بغداد ومدينة أور الأثريّة والنجف وأربيل والموصل وقرقوش.

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وذكر دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في بيان، اطلع عليه "ناس" (8 شباط 2021)، ان "برنامج زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون من الخامس وحتى الثامن من آذار مارس 2021، حيث سيغادر قداسة البابا روما يوم الجمعة في الخامس من آذار مارس من مطار فيوميتشينو في روما ليصل إلى مطار بغداد الدولي حيث سيتم الاستقبال الرسمي".

واضاف البيان، انه "سيلتقي الأب الأقدس برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لينتقل بعدها الأب الأقدس إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب بالبابا فرنسيس الذي سيقوم بعدها بزيارة رسميّة إلى رئيس جمهورية العراق برهم صالح على أن يلتقي بعدها السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة "سيّدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد حيث سيلتقي الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي".

واشار البيان، "أما يوم السبت الموافق السادس من آذار مارس المقبل فسيتوجّه الأب الأقدس إلى النجف حيث سيلتقي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان في بغداد".

وتابع البيان، ان "يوم الأحد الموافق السابع من آذار مارس سيتوجّه الحبر الأعظم من بغداد إلى إربيل حيث سيلتقي في قاعة الشرف الرئاسيّة في مطار إربيل بالسلطات الدينية والمدنيّة في إقليم كردستان العراق، ليتوجّه بعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب قبل أن ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى في قره قوش حيث سيتلو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين؛ على أن يعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهي في ملعب "فرنسو حريري".

واوضح البيان، ان "يوم الاثنين الموافق الثامن من آذار مارس فسيتوجّه البابا فرنسيس صباحًا إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر البابا العراق عائدا إلى إيطاليا".

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