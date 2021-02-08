عشرات القتلى من قوات النظام السوري في كمين لـ

2021/02/08 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 26 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها اليوم الإثنين في كمين لداعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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