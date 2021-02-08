2021/02/08 | 16:37 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 8 فبراير 2021 | 04:35 مساءً

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وفاة موظفة في صحة ذي قار بكورونا

كشف مصدر طبي في ذي قار عن وفاة منتسبة بصفة إدارية بأحد القطاعات الصحية في الناصرية اثر اصابتها بفيروس كورونا.



وذكر المصدر لوسائل إعلام محلية ان موظفة تعمل بصفة ادارية في احد القطاعات الصحية توفيت اليوم اثر اصابتها بفيروس كورونا.



واشار الى ان الكوادر الصحية معرضة للإصابة كونهم بتماس مباشر مع المصابين

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