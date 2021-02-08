أكثر من 1700 إصابة جديدة وتحذيرات من إعادة حظر التجوال في العراق

2021/02/08 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

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سجل الموقف الوبائي ارتفاعا جديدا في العراق وسط تحذيرات من إعادة فرض حظر التجوال

اذ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل ألف وسبعمئة وثلاث عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حين تم تسجيل ست حالات وفاة في عموم محافظات البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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