2021/02/08 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 سوريين في زمار تسللوا عبر الحدود مع العراق المركز الخبري الوطني.

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