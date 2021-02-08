تظاهرات شعبية في واسط للمطالبة باستقالة المحافظ ونائبيه

2021/02/08 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج المئات من مواطني محافظة واسط في تظاهرة مطالبين باستقالة المحافظ ونائبيه.

وجاءت التظاهرات عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددها المحتجون ضمن الحراك الشعبي لإقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونوابه، إضافة الى احتجاجهم على سوء الخدمات ومظاهر الفساد، حيث قام المتظاهرون بقطع أحد الشوارع الرئيسة في مدينة الكوت، في حين أظهرت الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أعمدة الدخان وهي تغطي المدينة نتيجة قيام المحتجين بحرق الإطارات لقطع الطريق، فضلا عن إصابة العديد من المتظاهرين.

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