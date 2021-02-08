النجيفي وزيباري يؤكدان أهمية الرقابة والإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة

2021/02/08 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، أهمية الرقابة والإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة.

جبهة الانقاذ والتنمية وفي بيان لها قالت، إن رئيس الجبهة أسامة النجيفي استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وأكد النجيفي، أن جبهة الإنقاذ والتنمية تجد أن الانتخابات فرصة لتعزيز الفضاء الوطني الذي يتسع للجميع إذا ما جرت وفق معايير نزيهة ورقابة وإشراف دولي،من جانبه أكد زيباري أهمية الرقابة والإشراف الدولي على الانتخابات، وفيما يخص الموازنة، أشار زيباري الى ضرورة الفهم الوطني وفق التزامات متقابلة بين أربيل وبغداد.

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