2021/02/08 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، القبض على (١٥) ارهابي ينتمون لـ “داعش” بعمليات منفصلة في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء على ماتبقى من فلولهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على (١٥) ارهابي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى”.

واوضحت الوكالة ان “المعتقلين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم بمايسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان و البيلاوي والشرطة اللا إسلامية ، تحت كنى واسماء مختلفة، فضلاً عن عمل الارهابي المكنى ابو انس انتحاري انغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين و الارهابي المكنى ابوقتادة عسكر قاطع تل عبطة والارهابي ابو البراء في الهندسة العسكرية”.

واكدت انه “من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، وقد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية“.

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