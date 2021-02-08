القبض على ارهابيين إثنين من داعش في الموصل

2021/02/08 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية في محافظة نينوى اليوم الاثنين من القاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل.

وجاء في بيان لشرطة محافظة نينوى ان "فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على ( اثنين ) من عناصر عصابات داعش الارهابية احدهم الإرهابي ( ع م ح ا ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( عسكر / صلاح الدين ) والاخر ( ا غ ح م ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واشار البيان إلى أنه "تم القبض عليهما في منطقة ( حي الملايين ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

PUKmedia / وكالات

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