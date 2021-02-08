شيركو بيكس.. امبراطور الشعر العالمي وشاعر العشق والحرية

2021/02/08 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وكالة انباء الطلبة الايرانية الرسمية (اسنا) شاعر الشعب الكوردي الكبير الراحل شيركو بيكس بـ (امبراطور الشعر العالمي وشاعر العشق والحرية والطبيعة).

واشارت الوكالة الى ان غالبة اشعار شيركو بيكس نُشرت باللغات (الانجليزية والكندية والفرنسية والايطالية والدنماركية والهنغارية والالمانية والعربية والتركية والفارسية) وادخلت في برنامج التعليمفي كندا وامريكا.

ولد بيكس في العام 1940 بمدينة السليمانية، وهو نجل الشاعر الكوردي الكبير فائق بيكس الذي كان أحد الشعراء الكورد المشهورين ومناضل وطني.

وكان شيركو بيكس احد الشعراء الذين رفضوا جائزة (قادسية صدام) الادبية.

في العام 1988حصل على جائزة (توشولسكي) لنادي القلم في ستوكهولم وفي نفس العام حصل على جائزة الحرية من مدينة فلورنسا.

ويقول الشاعر الايراني الشهير سيد علي صالحي عن شيركو بيكس: "شيركو بيكس من اشهر الشعراء الكورد وهو في صفوف شعراء العالم الشهيرين مثل (لوركا، نيرودا، ادونيس، محمود درويش وناظم حكمت)".

واضاف صالحي، "شيركو بيكس بالنسبة لي سفير الشهداء ويحكي هموم الشعب الكوردي".

توفي بيكس في العام 2013 عن عمر ناهز 73 عاما في مدينة استوكهولم واوصى بدفنه في حديقة الحرية بمدينة السليمانية مسقط راسه.

PUKmedia ترجمة: كديانو عليكو - عن اسنا

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