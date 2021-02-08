العراق يستعرض خططه لتسويق النفط.. تدفق الإيراني سيضغط علينا

2021/02/08 | 16:53 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، أن العراق مستمر بالاستحواذ على المراكز المتقدمة عالمي...

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