محدث..البيتكوين تتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة بدعم استثمار تسلا

2021/02/08 | 16:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت عملة البيتكوين مكاسبها لأكثر من 14 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجاوزةً مستوى 44 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، بعد إعلان شركة

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