بايدن:أريد منافسة شديدة مع الصين لكن بنهج مختلف عن ترامب

2021/02/08 | 16:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك منافسة شديدة مع الصين، لكن إدارته ستتخذ نهجاً مختلفاً عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

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