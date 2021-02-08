بالصورة.. العراق يسجل إصابات جديدة بكورونا

2021/02/08 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 1713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 848. ...

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