الحشد الشعبي: داعش تعمل بالخفاء وتمارس حرب العصابات

2021/02/08 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معاون رئيس اركان الحشد الشعبي العراقي لشؤون العلمليات "ابوعلي البصري" إن جماعة داعش الارهابية لم تنته في العراق بل تحولت من الحرب العلنية الى الح...

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