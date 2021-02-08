الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.. تاريخ البطل الإفريقي بالمونديال

2021/02/08 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت في 4 فبراير/شباط 2021 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت مباراته الأولى ضد صاحب الأرض الدحيل بطل الدوري القطري، الذي لم يصمد أمامه ليتخطاه ويضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

مواجهات الأهلي وبايرن ميونخيحمل تاريخ المارد الأحمر العديد من هذه المواجهات التي عرفت عشاق كرة القدم في القارة العجوز على العريق القاهري.



لذلك لن تكون هذه المباراة الأولى للنادي الأهلي ضد أحد الأندية الأوروبية.سبق أن التقى الأهلي وبارين ميونخ في مناسبتين من قبل، المواجهة الأولى كانت في عام 1977، عندما استضاف النادي الأهلي البايرن وفاز عليه بهدفين لهدف، وسجل أهداف النادي الأهلي شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب.التقى الفريقان للمرة الثانية في مباراة ودية أخرى عام 2012، في قطر، وانتهى اللقاء بفوز العملاق البافاري بهدفين لهدف، وسجل الأهداف محمد بركات للمارد الأحمر، وإيفيكا أوليتش للبايرن.مشاركات الأهلي في كأس العالم للأنديةعام 2005 كانت أول مشاركة عندما أقيمت البطولة في اليابان، وفشل في تحقيق أي انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية من اتحاد جدة السعودي بهدفٍ نظيف، قبل أن يخسر في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.وفي العام التالي 2006، عاد المارد الأحمر للمشاركة مرة ثانية، وافتتح مبارياته بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق في مباراة الدور نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أميركا المكسيكي على المركز الثالث، والذي حسمه لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجح في حصد الميدالية البرونزية في هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.كان الظهور الثالث للنادي الأهلي في عام 2008، وحصل الأحمر على المركز السادس، بعد أن خسر في المباراة الأولى من نادي باتشوكا المكسيكي 4-2، وخسر من نادي أديلايدي يونايتد 1-0 في مباراة تحديد المركز الخامس.ظهر الشياطين الحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتي أقيمت في اليابان، إذ حصد الأهلي المركز الرابع في هذه النسخة، بعد أن تمكن من الفوز في المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي بهدفٍ دون رد، ثم خسر مجددًا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي 2-0.شهد كأس العالم للأندية بالمغرب 2013 آخر مشاركة للنادي الأهلي في مونديال الأندية، ولم يحقق خلالها الفريق الأحمر النتائج المرجوة، فقد حقق المركز الأخير بعد خسارته في مباراة الدور ربع النهائي أمام جوانزو إيفرجراند الصيني بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يخسر في المباراة الثانية أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-5.أرقام الأهلي في كأس العالم للأنديةصراع يخوضه أبطال القارات الستة في ظل المنافسة على لقب الأفضل في العالم، ودائمًا ما تعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ذات طابع خاص بالنسبة إلى الفرق العربية، التي تأتيها الفرصة للعب أمام أقوى وأكبر الفرق الأوروبية من خلال المنافسة في هذه البطولة.وانسحب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من المونديال هذا العام، وذلك بسبب عجزه عن السفر لتفشي فيروس كورونا.يشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه في كأس العالم للأندية مقابل خمس مشاركات للنادي الملكي، خاض في مسيرته العالمية 13 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورًا في المونديال بعد انسحاب أوكلاند سيتي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال، يليه ريال مدريد الإسباني.وبطولة العام الحالي شهدت مشاركة كل من بطل أوروبا بايرن ميونيخ، وبطل إفريقيا الأهلي المصري، وبطل آسيا أولسان هيونداي، وبطل كونكاكاف تيجريس أونال وبطل أميركا الجنوبية بالميراس بالإضافة إلى الدحيل بطل الدوري القطري.

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