جدول أعمال ولقاءات البابا خلال زيارته للعراق وموعد لقائه بالسيستاني

2021/02/08 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت صحيفة الصباح شبه الرسمية جدول أعمال زيارة "البابا فرنسيس" المرتقبة للعراق والذي تم بموجبه تحديد موعد لقائه بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني وكما مبين في أدناه.

🔹يصل يوم الجمعة 5 آذار المقبل إلى مطار بغداد الدولي، اذ سيتم الاستقبال الرسمي

🔹يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي 🔹ينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب 🔹يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية🔹يلتقي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي🔹يتوجّه إلى كاتدرائيّة "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد🔹يتوجه يوم السبت إلى محافظة النجف حيث سيلتقي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني🔹يتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة 🔹يحتفل عصر السبت بالقداس في كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان في بغداد🔹يتوجه يوم الأحد إلى إربيل 🔹يتوجّه بعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب 🔹ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى في قره قوش🔹يعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس في ملعب "فرنسو حريري".🔹يتوجه يوم الاثنين إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي

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