مرور الأنبار: لم نفرض نصف مليون دينار على مخالفة

2021/02/08 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نفت مديرية مرور الأنبار، فرض غرامة مالية مقدارها نصف مليون دينار على من يقوم بغسل عجلته في الشارع.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده قيام مديرية المرور بفرض غرامة قدرها ٥٠٠ الف دينار لمن يقوم بغسل سيارته في الشارع".واضافت:" ان مثل هذه المخالفات هي من اختصاص دوائر البلدية في محاسبة مثل هذه المخالفات وندعو اصحاب هذه الصفحات الى توخي الحذر و الدقة في نقل الاخبار "./انتهى7

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