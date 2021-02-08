القبض على اربعة اشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود مع العراق

2021/02/08 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت القوات الامنية القبض على اربعة سوريين تسللوا عبر الحدود مع العراق.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:"ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات لواء المشاة ٧٣ ،واستمرارا لمهامها في تأمين الحدود مع سوريا وملاحقة المتسللين والمهربين وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، إلقت القبض على أربعة متسللين من الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر منطقة حكنه بزمار غربي نينوى من حملة الجنسية السورية، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية"./انتهى7

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