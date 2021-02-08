اكثر من 5 الاف درجة وظيفية بموازنة 2021: الكشف عن 3 “نقاط ايجابية” جديدة أحدها تخص الموظفين

2021/02/08 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، عن وجود اكثر من 5 الاف درجة عليا ومخصصاتهم قد ذكرت في موازنة 2021، في وقت خلت الموازنة من تفاصيل رواتب الدرجات الخاصة ممن هم بدرجة وزير ونائب.

وقال المرسومي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “الموازنة في العديد من الفقرات تدمج في شرحها الدرجات العليا والتي تشمل المدراء العامون ووكلاء الوزراء ومن بدرجتهم والدرجات الخاصة وتشمل الوزراء والنواب وممن بدرجتهم”.

واضاف انه “في التفصيلات ذكرت الموازنة الدرجات العليا والبالغ عددهم 5041 بدرجة مدير عام ووكيل وزير وممن بدرجتهم وشرح عن رواتبهم واعدادهم”.

واوضح المرسومي ان “الموازنة لم تتطرق الى تفصيلات الدرجات الخاصة بالوزراء والنواب ومن بدرجتهم لا الاعداد والجداول”، مبينا ان “غياب التفصيلات يثير الكثير من التساؤلات”.

من جهتها أعلنت اللجنة المالية النيابية ، الإثنين 8-2-2021، عن 3 نقاط إيجابية جديدة في الموازنة أحدها يخص الموظفين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري على صفحته بموقع الفيس بوك إن “احتياطات البنك المركزي لن تُمَسَّ في الموازنة وتم تخفيض العجز في الموازنة إلى 24 ترليوناً من أصل 71 ترليوناً في النص الحكومة للموازنة”.

وأضاف في نقطة ثالثة إن “إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين سيتم فور إقرار موازنة 2021 في مجلس النواب”.

ويوم أمس ، نشرت “يس عراق”، أهم الفقرات المضافة إلى الموزانة المالية العامة لسنة 2021 بتعديلات اللجنة المالية النيابية التي عقدت 43 اجتماعاً واستضافت اكثر من 300 شخصية حكومية لإنجاز هذه التعديلات.

النقاط المضافة

1_ الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

2_ تخصيص المبالغ المالية الكاملة للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر.

3_ تضمين تخصيصات المشمولين قرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين.

4_ إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وإعادتهم إلى الخدمة.

5_ شمول ومباشرة خريجي المهن الصحية والطبية (وباقي الاختصاصات الصحية والعلوميين) بالتعيين والبالغ عددها 68 الف درجة وظيفية.

6_ تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية.

7_ توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم سابقاً.

8_ إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية في وزارة الصحة.

9_ إضافة حشد الدفاع على هيئة الحشد الشعبي بعد اختيار المعايير وزيادة التخصيصات المالية.

10_ تضمين مستحقات الفلاحين وأخرى تتعلق بالقطاع الصناعي.

11_ مضاعفة تخصيصات البترودولار إلى (واحد تريليون دينار).

12_ زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع تخصيصاتها والمبالغ الممنوحة لها.

13_ إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط.

ويشار إلى أن المباحثات مستمرة بشأن الفاحصين في وزارتي الدفاع والداخلية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 5 الاف درجة وظيفية بموازنة 2021: الكشف عن 3 “نقاط ايجابية” جديدة أحدها تخص الموظفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 5 الاف درجة وظيفية بموازنة 2021: الكشف عن 3 “نقاط ايجابية” جديدة أحدها تخص الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).