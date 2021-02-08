2021/02/08 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أن نتساءل: ماذا يعني سقوط الغرب؟ علينا أن نتساءل ـ بدرجة أولى وأعمق ـ: هل سقوط الغرب ـ ولو في المدى البعيد ـ يدخل في دائرة الإمكان ؟ وهل القصود بـ"السقوط": زوال الهيمنة الغربية ـ الرمزية والمادية ـ من موقعها في صدارة التاريخ الحديث، إلى الحضيض

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