2021/02/08 | 17:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأثنين 8 فبراير 2021 | 05:33 مساءً

| عدد القراءات : 12

وزير الخارجية : نتطلع للعمل مع ادارة بايدن لحل مشاكل الشرق الاوسط

اكد وزير الخارجية فؤاد حسيـن ، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء اليوم ، تطلع العراق الى العمل مع ادارة بايدن لحل مشاكل الشرق الاوسط ، مشيدا بالمواقف العربية الداعمة للعراق في الحرب ضد الارهاب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية : نتطلع للعمل مع ادارة بايدن لحل مشاكل الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية : نتطلع للعمل مع ادارة بايدن لحل مشاكل الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).