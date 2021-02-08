2021/02/08 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري اتخذ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة، فيما أكد أن الوصول للتنمية الحقيقية لن يتم من دون مكافحة منهجية الفساد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام ٢٠٢١”.وبين أن المجلس “ناقش عددا من القضايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتحدث عن إجراءات جديدة..



هذه هي المركز الخبري الوطني.

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