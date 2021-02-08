2021/02/08 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن رفع الايرادات بالموازنة في النسخة الاخيرة المسلمة للحكومة الى 103 ترليونات وتقليل العجز الى اقل من 25 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار لـ/المعلومة/ ان “موازنة 2021 تعد اصعب موازنة مرت على العراق لقرب الانتخابات وتدخل الجانب السياسي فيها”.

واضاف ان “الموازنة استغرق تعديلها اكثر من 500 ساعة عمل متواصلة”، مشيرا الى ان “المسودة النهائية التي سلمت الحكومة خفضت فيها التكلفة النهائية من 163 الى 127 ترليون دينار”.

واوضح الصفار ان “واردات الدولة في الموازنة كانت 93 ترليون رفعت الى 103 ترليونات بزيادة بالغة 10 ترليونات دينار من خلال رفع سعر البرميل للنفط من 42 الى 45 دولار”.

وتابع ان “مسودة الموازنة الاولية اتت بعجز يبلغ 71 ترليون تم تخفيضه الى اقل من 25 ترليون دينار”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: رفع الايرادات بالمسودة النهائية للموازنة الى 103 ترليونات وتقليل العجز دون ال25) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: رفع الايرادات بالمسودة النهائية للموازنة الى 103 ترليونات وتقليل العجز دون ال25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).