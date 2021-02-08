قائممقام راوة: 42 منزل مفخخ داخل الاحياء السكنية

2021/02/08 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد قائممقام راوه حسين علي العكيدي ، الاثنين، بوجود اكثر من 42 منزلا مفخخا داخل احياء القضاء.

وقال العكيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “أحياء قضاء راوه غرب الانبار، ما زالت تضم اكثر من 42 منزلا مفخخا لم يتم معالجته رغم انتهاء العمليات الارهابية قبل اكثر من 6 أعوام”، معتبرا ذلك “خطرا كبيرا على حياة القوات الامنية والمواطنين”.

وأضاف، أن “مساحات كثيرة من قضاء راوه ما زالت مفخخة ومعزولة عن القضاء”، مبينا أن “القوات الامنية ابطلت كميات كبيرة من المتفجرات وينتظر حسم هذا الموضوع الشائك”.

يشار الى ان قضاء راوه غربي الانبار يعاني من ضعف الدعم الحكومي رغم انه مصنف من المناطق المنكوبة وعدد سكان القضاء بحسب اخر تعداد نحو 31 الف نسمة.



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