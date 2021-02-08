العراق يثمن الدور العربي لمواساته

2021/02/08 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري ثمن وزر الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، الدور العربي في مواساته، في التفجير المزدوج بساحة الطيران، الذي أودى بحياة 32 شخصا و110 جرحى، في كانون الثاني الماضي.وقال حسين، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، تابعها “المركز الخبري الوطني”، “نبارك بنجاح قمة العلا”، مثمناً “مواقف الدول العربية لتقديم المواساة لحكومة […]

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