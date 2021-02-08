2021/02/08 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الحكومة ستستمر باتخاذ القرارات الصعبة رغم التداعيات السياسية

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