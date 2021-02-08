الكاظمي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام ٢٠٢١.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، انه “ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بها”.وأكد الكاظمي أن “الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل […]

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