مجلس النواب يصدر توضيحاً بشان تصريحات حول رواتب اعضاء البرلمان

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تصريحات لنائب اسبق حول رواتب اعضاء مجلس النواب.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، انها “تنفي نفيا قاطعا ماتناولته بعض وسائل الاعلام بشأن تصريح منسوب للنائب السابق غضنفر البطيخ حول ما يتقاضاه النائب في مجلس النواب العراقي و وعدم صحة المعلومات التي ذكرها مطلقا ونعدها عملية دعائية انتخابية في غير وقتها”.

واضافت الدائرة، “كما ان جميع ما تم تداوله هي معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، فضلا عن أن المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص”، مؤكدة انها “جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح”، مشددة على “عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة”.

ودعت وسائل الاعلام كافة، إلى “توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة”، مشيرة الى انها “تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة”.

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