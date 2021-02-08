الاطاحة بمهرب عوائل داعش من مخيم الهول

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، اعتقال شخص متهم بتهريب عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول شرق الحسكة غربي كوردستان.

وقال مركز التنسيق والعمليات العسكرية التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "الوحدات الخاصة نفّذت، ليلة أمس الأحد، بدعم جوي من طيران التحالف الدولي عملية مداهمة أمنية ضد أحد المطلوبين في بلدة الحدادية جنوب الحسكة".

وأوضح المركز، أن "العملية أسفرت عن اعتقال الشخص المطلوب" ولم تكشف قسد عن تفاصل حول هوية المهرب والشبكة المرتبطة به.

PUKmedia متابعة

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